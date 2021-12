Impfpflicht: Ministerium rechnet mit bis zu 1. Mio Verstößen

Bereits wenige Wochen vor Inkrafttreten der allgemeinen Impfpflicht in Österreich, gehen Behörden mit einer hohen Zahl an Verweigern aus.

Man gehen davon aus, dass knapp zwischen 650.000 und 1. Mio Personen sicht trotz Impfpflicht nicht immunisieren lassen und den Verfahrensweg bestreiten werden, rechnet Gerhard Pietsch, Gruppenleiter aus dem Gesundheitsministeriums in einem Schreiben vor, dass ORF-Moderator Martin Thür am Freitag auf Twitter veröffentlichte. Dies wäre ein enormer Verwaltungsaufwand, es gibt hier weder Erfahrungen noch Vergleichswerte“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Franz Gerhard Pietsch, Gruppenleiter aus dem Gesundheitsministerium berichtet gestern in der Corona-Kommission: Das Ministerium geht von 650.000 - 1 Million Verstößen gegen die Impfpflicht aus. pic.twitter.com/Nj69ODPd3Z — Martin Thür (@MartinThuer) December 10, 2021

Impfpflicht: Strafen und Fristen

Stichtag: Sie tritt am 1. Februar 2022 in Kraft.

Strafen: Ab 15. März werden Strafen verschickt. Wer die Impfung verweigert, zahlt bis zu 600 Euro.

Rausimpfen: Liegt der Nachweis einer Impfung vor, werden alle Strafverfahren eingestellt.

»Stichtage«: Vierteljähr­lich werden „Impfstichtage“ stattfinden, an diesen müssen alle Personen, die von der Impfpflicht erfasst sind, geimpft sein oder einen Ausnahmegrund im Impfregister eingetragen haben.

»Höchststrafe«: Wer sich nicht eintragen lässt, oder nicht einzahlt, bei dem kommt es zu einem Verfahren, die Strafe steigt auf bis zu 3.600 Euro. Mit jedem „Impfstichtag“ wiederholt sich der Vorgang.

»Haft«: In keinem Verfahren wird eine Ersatzfreiheitsstrafe verhängt.

»Schummler«: Für Ärzte, die ein falsches Ausnahme-Attest ausstellen, gibt’s bis zu 3.600 Euro Strafe.

Ausnahmen

Wer nicht muss: Neben Kindern unter 14 auch Schwangere und jene Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürfen, sowie Genesene bis zu sechs Monate nach der Infektion. ­Allerdings wird die Corona-Schutzimpfung für Schwangere explizit empfohlen: „Sie ist für Schwangere sicher“, so Mückstein.

Befreiungsschreiben: Kassenärzte, Fachärzte, Psychiater, Kinder- und Amtsärzte dürfen Bestätigungen zur Impf-Befreiung ausstellen.

Welche Impfungen gelten

Was wird gefordert: Die Impfpflicht umfasst drei Stiche. Menschen, die sich zwischen den Impfungen mit Corona anstecken, müssen die Folgeimpfung nach 180 Tagen vornehmen. Gelten soll die Impfpflicht für 7,7 Millionen Menschen ab 14 Jahren, die in Österreich ihren Wohnsitz haben.