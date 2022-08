Wien ruft in Schreiben an Betriebe zur Auffrischung auf

84 Prozent der Mitarbeiter zumindest zwei Mal geimpft

Wien ruft in Schreiben an die rund 144.000 Betriebe der Stadt zur Auffrischung der Corona-Impfung auf. Der Appell wurde gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, der Ärztekammer und der Industriellenvereinigung verfasst (IV). Hingewiesen wird dabei auf die diversen Möglichkeiten für Mitarbeiter, sich den nächsten Stich zu holen. So können etwa in Unternehmen mit mehr als 50 Impfwilligen die Dosen durch den Betriebsarzt verabreicht werden.

Auch im Austria Center (ACV) wird weiterhin geimpft, dort ist auch eine Anmeldung über das betriebliche Impfportal möglich. Bisher nahmen laut dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) rund 30.000 Betriebe am betrieblichen Impfen teil. Über diese Schiene wurden im ACV bisher rund 380.000 Stiche vorgenommen.

In Wien sind mehr als eine Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt - darunter ca. 274.000 Einpendler. Laut Statistik sind 865.000 Mitarbeiter (84 Prozent) in Wiener Firmen zumindest zwei Mal geimpft, knapp 650.000 drei Mal. Rund 10.400 haben auch bereits den vierten Stich erhalten.

Die Tageskapazitäten für Corona-Schutzimpfungen liegt insgesamt in Wien derzeit bei rund 2.300 pro Tag, wobei neben dem ACV auch die sieben städtische Impfzentren als Anlaufstellen fungieren. Die Kapazität kann laut Hacker-Büro je nach Andrang auf bis zu 9.000 pro Tag aufgestockt werden.