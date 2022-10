In Niederösterreich übersiedelt eines der neun Landesimpfzentren von Amstetten nach Wieselburg (Bezirk Scheibbs). Der neue Standort am Messegelände wird am Mittwoch in Betrieb gehen, teilte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Montag per Aussendung mit.

Niederösterreichs Impfkoordinator Christof Constantin Chwojka sprach von einem "guten Ersatz" und verwies in der Aussendung auf Parkmöglichkeiten sowie den Zu- und Abfahrtsweg, die eine "unkomplizierte Anreise" ermöglichen würden. Geöffnet hat das Landesimpfzentrum in Wieselburg - so wie die weiteren acht Standorte in Niederösterreich - jeweils Mittwoch und Freitag von 14.00 bis 19.00 Uhr sowie samstags von 10.00 bis 15.00 Uhr.