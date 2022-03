In diesen Bezirken explodieren die Neuinfektionen

Vor allem in Niederösterreich, der Steiermark und im Burgenland explodieren die Neuinfektionen.

Nach dem absoluten Rekordwert von fast 60.000 Neuinfektionen am Mittwoch haben die Ministerien auch am gestrigen Donnerstag deutlich über 50.000 weitere Infizierte gemeldet. Binnen 24 Stunden gab es 52.045 laborbestätigte Neuinfektionen. Die Zahl der Spitalspatienten - besonders auf Normalstationen - steigt weiter. Seit Mittwoch wurden außerdem 31 weitere Todesopfer gemeldet. Am Donnerstag gab es bereits 433.407 laborbestätigte aktive Fälle - das sind 4,8 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Somit ist nunmehr jeder 20. Österreicher aktiv mit SARS-CoV-2 infiziert. Allein in der vergangenen Woche steckten sich 313.821 Menschen mit dem Virus an. Die 52.045 neuen Fälle sind der zweithöchste Tageswert nach 58.583 am gestrigen Mittwoch. Der Schnitt der vergangenen sieben Tagen stieg somit auf mittlerweile 44.832 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Donnerstag bereits 3.494,7 Fälle je 100.000 Einwohner.

Die höchsten Siebentage-Inzidenzen werden derzeit in Niederösterreich und im Burgenland gemeldet:

Die höchsten 7-Tage-Inzidenzen: