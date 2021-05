In diesen Bezirken gibt es keinen einzigen Corona-Fall

Die sichersten Bezirke Österreichs. Hier wurde in den letzten 7 Tagen keine einzige Neuinfektion registriert.

Die Corona-Eckdaten in Österreich weisen weiterhin in die richtige Richtung. So haben sich nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium (Stand Donnerstag, 9.30 Uhr) erstmals seit dem 26. Oktober des Vorjahres weniger als 200 Covid-19-Patienten auf einer heimischen Intensivstation befunden.



In zwei Bezirken gab es in der letzten Woche keinen einzigen Corona-Fall.



