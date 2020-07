In welchen europäischen Ländern es jetzt wieder kritisch wird

Diese europäischen Länder verzeichnen derzeit die meisten Neuinfektionen.

Nachdem die Corona-Zahlen in den letzten Monaten deutlich zurückgehen, verzeichnen zahlreiche Staaten nun wieder Anstiege. In Österreich werden seit etwa zwei Wochen regelmäßig mehr als 100 Neuinfektionen gemeldet, weshalb sich die Regierung zu einer Wiedereinführung der Maskenpflicht in Supermärkten entschied. Doch auch in anderen europäischen Staaten spitzt sich die Lage nun wieder zu.

Meisten Fälle in Russland

Die meisten Neuinfektionen in Europa meldet nach wie vor Russland mit fast 6.000 neuen Fällen in nur 24 Stunden. Dahinter folgen Spanien, Rumänien und die Ukraine. Österreich liegt gemessen an den absoluten Zahlen europaweit auf dem 23. Platz und steht damit etwa auch besser da als Tschechien oder die Schweiz.

Berücksichtigt man die Größe der Staaten dann fällt auf, dass etwa Moldawien (327 Fälle) oder auch Luxemburg (86 neue Fälle) derzeit besonders betroffen sind. Das Großherzogtum kündigte erst am Sonntag neue Corona-Maßnahmen an. So werden private Zusammenkünfte wieder auf 10 Personen beschränkt.

Israel meldete Rekordwert an Neuinfektionen

Noch dramatischer ist die Lage in Israel, das in der Statistik als nicht-europäisches Land keine Berücksichtigung fand. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Israel ist so hoch wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Das israelische Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, am Vortag seien 1.977 Fälle gemeldet worden - ein Rekordwert. Ein Wert von 2.000 Neuinfektionen pro Tag gilt in dem Land als Marke für noch schärfere Einschränkungen bis hin zu einem kompletten Lockdown.

Mitte Mai hatte die Zahl der täglichen Neuinfektionen in dem Land noch im zweistelligen Bereich gelegen. Nach raschen Lockerungen schnellen die Zahlen jedoch seit Ende Mai immer weiter in die Höhe.