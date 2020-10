Influencer (33) hielt Corona für einen Witz - jetzt starb er selbst am Virus

Der dreifache Vater leugnete die Pandemie, ehe er selbst an Covid erkrankte.

Dmitriy Stuzhuk war in seiner Heimat Ukraine ein echter Star und Influencer. Der 33-jährige Fitness-Profi hatte 1,1 Millionen Instagram-Follower, die er regelmäßig mit Fotos und Videos versorgte. Nun ist der dreifache Vater gestorben – mit gerade einmal 33 Jahren.

In seinem letzten Posting zeigt sich der Ukrainer mit Sauerstoffmaske, dazu richtet er den dringenden Appell: „Ich möchte allen eine eindringliche Warnung zukommen lassen: Ich dachte auch, dass es kein Corona gibt, bis ich selbst krank wurde. Covid-19 ist real. Es ist eine schwere Krankheit!"

Wenig später teilte seine Frau Sofia die traurige Nachricht mit: „Dima ist nicht mehr bei uns. Sein Herz hielt es nicht aus.“

Dmitriy galt als völlig gesund, ehe er sich in einem Türkei-Urlaub infizierte. Der 33-Jährige bekam zuerst einen geschwollenen Hals, dann Atembeschwerden und Husten. Zurück in der Heimat machte der Influencer einen Corona-Test und wurde positiv getestet. Sein Zustand wurde in den folgenden Tagen aber immer schlimmer, eher er schließlich an Covid-19 starb.