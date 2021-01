Aus den zuletzt sequenzierten 53 Verdachtsfällen wurden in 46 Fällen die britische Variante per Ganzgenomsequenzierung bestätigt.

Wien. Das Gesundheitsministerium gab am Montag bekannt, dass bei einem Großteil der geprüften Verdachstfälle die Corona-Mutation B.1.1.7 vorliegt. Minister Rudi Anschober: "Die aktuell bestätigten Fälle von B117 in Österreich zeigen, dass - wie in ganz Europa - die hoch ansteckende Virus-Variante auch bei uns angekommen ist."

