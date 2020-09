Italien: 1.869 Corona-Neuinfektionen & 17 Tote

Die Zahl der Toten seit Beginn der Epidemie im Februar stieg somit auf 35.818.

Rom. Die italienischen Gesundheitsbehörden haben am Samstag einen Rückgang bei den Coronavirus-Ansteckungen verzeichnet. 1.869 neue Fälle wurden bei über 107.000 Tests in 24 Stunden registriert, am Vortag waren es 1.912 gewesen. Außerdem wurden 17 Todesfälle gemeldet, drei weniger als am Freitag. Die Zahl der Toten seit Beginn der Epidemie im Februar stieg somit auf 35.818.

Die Zahl der aktiven Fälle kletterte auf 48.593, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg leicht von 2.737 auf 2.746. Auf Intensivstationen lagen am Samstag 247 Patienten, drei mehr als am Vortag.