Italien öffnet vollständig

Am 21. Juni soll ganz Italien von einem Großteil der CoV-Maßnahmen befreit sein.

Rom. Italien hat in vielen Landesteilen die Corona-Beschränkungen weiter gelockert. Seit gestern gehörten weitere Gegenden zur sogenannten weißen Zone mit den wenigsten Regeln und Maßnahmen.

Dazu zählten die norditalienischen Regionen Emilia-Romagna und Piemont, die Lombardei mit der Metropole Mailand, Latium mit der Hauptstadt Rom und Apulien.

Sommer der Freiheit

Gesundheitsminister Roberto Speranza zeigte sich zuversichtlich, dass am 21. Ju­ni ganz Italien zur weißen Zone erklärt wird. In den weißen Regionen ­entfallen unter anderem die nächtliche Ausgangssperre und die Beschränkungen in der Außengastronomie, Vergnügungsparks sind wieder offen, Kongresse und Hochzeitsempfänge können wie gewohnt stattfinden.