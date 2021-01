Jetzt auch Moderna-Impfung in Österreich angekommen

Neben dem Biontech-Impfstoff wird auch das Vakzin von Moderna in Österreich geimpft.

Früher als geplant sei nun auch der Impfstoff des Pharma-Konzerns Moderna in Österreich angekommen, so Gesundheitsminister Anschober am Dienstagvormittag in einer Aussendung. 7.200 Dosen werden nun gelagert, bis Ende Jänner sollen noch weitere 10.000 Dosen dazukommen - für das erste Quartal insgesamt 200.000. "Allein damit können 100.000 Menschen in Österreich bis Ende März gegen Corona geimpft werden", heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

Auch beim Moderna-Impfstoff stellt die Lagerung eine Herausforderung dar: Die Schutzimpfung muss ebenfalls stark gekühlt werden (-15 bis -25 Grad Celsius), und die beiden Teilimpfungen müssen laut Empfehlung der Zulassungsbehörde in einem Abstand von 28 Tagen durchgeführt werden

Der Moderna-Impfstoff gilt als ebenso wirksam, aber etwas unkomplizierter in der Verwendung als das Mittel von BioNTech/Pfizer. Er muss anders als das Mittel von BioNTech/Pfizer nicht bei minus 70 Grad gekühlt werden. Wie das Mittel von BioNTech/Pfizer ist aber auch das von Moderna ein sogenannter mRNA-Impfstoff. Enthalten sind genetische Informationen des Erregers, aus denen der Körper ein Viruseiweiß herstellt. Ziel der Impfung ist es, den Körper zur Bildung von Antikörpern gegen dieses Protein anzuregen, um die Viren abzufangen, bevor sie in die Zellen eindringen und sich vermehren.