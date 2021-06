Johnson-Impfung: Ein Stich reicht nicht

Die Infektionszahlen sinken, doch die Delta-Mutation sorgt weltweit für große Besorgnis. Bei Experten schrillen die Alarmglocken und sie stellen fest: Eine Impfdosis reicht nicht mehr.

Der Johnson-Impfstoff wirbt damit, dass nur eine Dosis benötigt wird, um den vollen Schutz zu erreichen. Auf den ersten Blick scheint dies eine gute Idee, doch gerade mit dem vermehrten Aufkommen der Delta-Variante, zeigt, dass Johnson & Johnson weniger Schutz bietet als beispielsweise Biontech/Pfizer oder AstraZeneca.

Für den Johnson & Johnson -Impfstoff wurden noch keine Wirksamkeitsdaten bezüglich der Delta-Variante vorgelegt. Er ist aber mit dem Konkurrenzprodukt von Astra-Zeneca gut vergleichbar, weil es sich ebenfalls um einen Vektorimpfstoff handelt. Bereits in der Zulassungsstudie wurde für den Impfstoff lediglich eine Wirksamkeit von 67 Prozent festgestellt.

Mit einer deutlich schwächeren Wirksamkeit gegen die deutlich ansteckendere Delta-Variante anzuimpfen, scheint also wenig ratsam. Vermutlich wird es auch bei Johnson & Johnson bald einen zweiten STich brauchen, um den vollständigen Schutz zumindest vorübergehend zu garantieren.

Die Lage ist unübersichtlich. "Wir brauchen Daten", fordern die Virologen. Ein US-Forschungszentrum führt aktuell eine Studie durch, ob eine zweite Dosis unabdingbar ist.

Booster may be needed for J&J shot as Delta variant spreads, my comments ⁦@Reuters⁩ https://t.co/d8xTHXt2bV