22 Intensivpatienten in Kärnten.

Nachdem die Zahl der Coronapatienten auf Kärntens Intensivstationen erneut gestiegen ist, tritt nun Stufe zwei des Maßnahmenplanes in den Spitälern in Kraft. Wie Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Dienstag vor Journalisten sagte, wurden 22 Corona-Intensivpatienten verzeichnet, um drei mehr als noch am Vortag. Damit ist die Schwelle von 20 Patienten überschritten, ab der planbare Operationen verschoben werden.