Kärnten wird am kommenden Montag den Handel öffnen, Gastrobetriebe sperren erst am Freitag, dem 17. Dezember auf.

Zu diesem Ergebnis kam das Koordinationsgremium am Donnerstag. Oberösterreich will noch am Nachmittag seine Pläne zum Ende des Lockdowns und die damit verbundenen Öffnungsschritte vorstellen. In Vorarlberg gibt es noch Gespräche über die Modalitäten in der Gastronomie.

Oö. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hatte im November noch vor Bekanntgabe des österreichweiten Lockdowns erklärt, dass Oberösterreich vier Wochen bis 17. Dezember zusperren werde. Daran hält er auch nach dem am Mittwoch verkündeten bundesweiten Lockdownende am 11. Dezember fest. Offen war vorerst noch, ob der 17. Dezember der letzt Schließ- oder der erste Öffnungstag sein soll. Alles deutete jedoch darauf hin, dass bereits am 17. Dezember aufgesperrt werden darf. Wer genau, darüber wird am Nachmittag der Landeshauptmann informieren. Nach Abschluss der Gespräche mit Sozialpartnern, Städte- und Gemeindebund sowie Gesundheitsexperten und dem Simulationsforscher Niki Popper will Stelzer den genauen Fahrplan präsentieren.

"Öffnungsschritte entzerren"

Auch in Kärnten liefen am Donnerstagvormittag die Beratungen: Gemeinsam mit Experten sei man zu dem Ergebnis gekommen, die Öffnungsschritte zu "entzerren", sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bei einer online übertragenen Pressekonferenz. Die aktuellen Zahlen bieten keinen Grund für eine "große Öffnungseuphorie", formulierte es Kaiser. An oberster Stelle würde der Schutz der Menschen stehen, dem habe man die wirtschaftliche Prosperität untergeordnet. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, es war abzuwägen zwischen gesundheitlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Risiken und Folgen. Wissend, dass das nicht überall auf Zustimmung stoßen wird." Der Höchststand an Corona-Intensivpatienten sei bei 64 gelegen, mit Stand Donnerstag halte man noch immer bei 58.

In Vorarlberg, wo ab 12. Dezember im großen Stil geöffnet werden soll, standen Donnerstagvormittag die begleitenden Bestimmungen für die Gastronomie noch nicht endgültig fest. So werde etwa über die zulässige Gruppengröße pro Tisch beraten, bestätigte das Büro von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) einen entsprechenden Ö1-Bericht. Auch in Bezug auf die Besucheranzahl bei Veranstaltungen könnte es noch Einschränkungen geben. Eine Entscheidung sollte noch am Donnerstag fallen.