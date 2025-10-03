Ermittlungen gegen Hamas-Terroristen auch in Österreich

In Österreich laufen aktuell Ermittlungen gegen die Terrororganisation Hamas, die für viele Morde an Juden verantwortlich ist.

Im Zuge dieser kam es auch zur Sicherstellung von Beweismitteln, bestätigte das Innenministerium der APA am Freitag entsprechende israelische Medienberichte. Weitere Informationen könne man aufgrund der noch laufenden Ermittlungsschritte der Direktion Staatsschutz Nachrichtendienst aktuell nicht bekannt geben.

Innenminister Gerhard Karner zu oe24: "„Die Direktion Staatsschutz Nachrichtendienst hat einmal mehr ihre hohe Ermittlungskompetenz im entschlossenen Vorgehen gegen jede Form von Extremismus unter Beweis gestellt. Gerade die wiedererlangte internationale Anerkennung ist dabei von entscheidender Bedeutung und Garant für ein effektives Vorgehen gegen islamistischen Extremismus.“

Der für die Geheimdienste zuständige Staatsekretär Jörg Leichtfried sagt: "Der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst ist es gelungen, durch intensive Ermittlungen im Zusammenhang mit einer international agierenden Terror-Organisation Maßnahmen in Österreich umzusetzen und so ein wichtiges Zeichen gegen islamistischen Terrorismus in Österreich zu setzen. In einer Zeit, in der die Gefährdungslage hoch ist, zeigt jede Ermittlung wie diese, wie wichtig die Arbeit unseres Verfassungsschutzes ist.“

Zuletzt waren in Berlin drei Mitglieder der Hamas festgenommen worden. Als sogenannte Auslandsoperateure der islamistischen palästinensischen Terrororganisation Hamas sollen sie laut Bundesanwaltschaft - der obersten deutschen Anklagebehörde - von Deutschland aus unter anderem ein Sturmgewehr, Pistolen und Munition beschafft haben. "Die Waffen sollten der Hamas für Mordanschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland dienen", so die Behörde. Einen konkreten Anschlagsplan gab es aber wohl bisher nicht.

Die Ermittlungen in Österreich dürften mit diesem Fall in Zusammenhang stehen. Einem Bericht von "ynet" zufolge hatte der Mossad mit deutschen Geheimdiensten kooperiert, was zur Festnahme der Zelle geführt habe. Die Operation habe sich über mehrere Länder erstreckt und auch außerhalb Deutschlands zu Festnahmen geführt.