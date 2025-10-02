Bei Waffenübergabe aufgeflogen: Hamas plante großen Anschlag in Berlin

Anti-Terror-Einsatz in Berlin: Am Mittwoch nahm die Bundesanwaltschaft drei mutmaßliche Mitglieder der Hamas bei einer Waffenübergabe fest. Sicherheitskreise befürchten, dass ein größerer Anschlag in Deutschland vorbereitet wurde.

Die drei Verdächtigen wurden per Hubschrauber nach Karlsruhe gebracht. Am Donnerstag erwirkte die Bundesanwaltschaft beim Bundesgerichtshof Haftbefehle.

Zwei eingebürgerte Männer, ein staatenloser Mann aus dem Libanon

Nach Angaben des Generalbundesanwalts handelt es sich um zwei deutsche Staatsbürger und einen staatenlosen Mann aus dem Libanon. Einer der Deutschen war 2005 aus Syrien eingereist und 2016 eingebürgert worden, der andere 2012, mit Einbürgerung 2021. Der im Libanon geborene Wael F. M. kam erst im Sommer 2025 nach Deutschland – und stand von Anfang an unter Verdacht, mit Terrororganisationen in Verbindung stehen zu können, wie die deutsche "BILD" berichtet.

F. M. galt als hochgefährlich und wurde von Beginn an engmaschig überwacht. Die Fahnder beobachteten, wie er sich mit Kontaktpersonen traf – teils nachts in Waldstücken. Dabei wechselten verdächtige Gegenstände den Besitzer, vermutlich Waffen und Munition.

Waffenfund sorgt für Alarm

Bei dem Zugriff entdeckten Ermittler ein Sturmgewehr, mehrere Pistolen und hunderte Schuss Munition. Nach Einschätzung von Sicherheitskreisen deutet die Menge auf die Vorbereitung eines größeren Anschlags hin – nicht auf ein einzelnes Attentat. Welches Ziel die Männer ins Visier genommen haben könnten, ist noch unklar.