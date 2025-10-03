Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
trump

Friedens-Deal

Trump gibt Hamas Gaza-Ultimatum bis Sonntag, sonst "bricht die Hölle los"

03.10.25, 16:25
US-Präsident Trump setzt der Hamas eine Frist bis Sonntag, um einem Abkommen zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen zuzustimmen, oder droht der Gruppe mit „der Hölle“. 

Trump schrieb am Freitag auf seiner Plattform Truth Social: "Bis Sonntagabend um 18 Uhr Washingtoner Zeit muss eine Einigung mit der Hamas erzielt werden. Alle Länder haben unterschrieben! Wenn diese LETZTE CHANCE für eine Einigung nicht genutzt wird, wird eine HÖLLE, wie sie noch niemand zuvor gesehen hat, über die Hamas hereinbrechen."

 

 

Mehr dazu in Kürze ...

