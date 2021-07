Kampf gegen vierte Welle

Die Taskforce der Regierung will jetzt PCR-Tests für Reisende und weitere Maßnahmen.

Wien. Die Neuinfektionen in Österreich steigen weiter an. Am Montag wurden 67.695 PCR-Tests – davon 59.193 in Wien – gemacht. Kärnten hat etwa nur 239 PCR-Tests durchgeführt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei knapp unter 25. Also jener Wert, den die Ampelkommission für die Wiedereinführung von FFP2-Masken und Abstandsregeln definiert hatte. Immer mehr Nachtgastro-Cluster und infizierte Reiserückkehrer lassen die Alarmglocken im Gesundheitsministerium schrillen. Am Donnerstag wird – wie von ÖSTERREICH als Erstes angekündigt – die Corona-Taskforce des Kanzleramtes tagen. Mit dabei sind auch Gesundheits-, Tourismus- und Innenministerium.

PCR-Tests sollen jetzt ausgeweitet werden

Ziel. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein will verpflichtende PCR-Tests für Reisende aus Risikogebieten. Das würde dann etwa auf Spanien zutreffen. Und die Liste könnte täglich größer werden. Vergangene Woche hatte die ÖVP das noch verhindern wollen. Auf strengere Kontrollen der 3-G-Regel und die Registrierungspflicht hat sich die Regierung bereits geeinigt.

FFP2-Maske bei Salzburger Festspielen

Mückstein würde auch – die Salzburger Festspiele haben nach einem positiven Fall von sich aus die FFP2-Maskenpflicht wieder eingeführt – die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen beibehalten. Die ÖVP scheint aber weiter auf Lockerungen ab 23. Juli, also das Aus für Masken im Handel, zu drängen. Zudem sollen die PCR-Tests nach dem Modell Wien österreichweit ausgeweitet werden. Oberösterreich hat sich dem etwa schon angeschlossen.