Nach fast zwei Monaten Pause haben Frisöre nun wieder offen – ein Angebot, das auch der Bundeskanzler nützte.

Wien. Darauf freuten sich manche wohl am meisten: „Lockendown“, das Ende der Langhaarfrisur.Geschäftiges Treiben herrscht am Montag auch bei Promi-Friseur Josef Winkler in der Wiener Innenstadt. Es ist der erste Arbeitstag seit dem 24. Dezember.Etwa 30 Kunden sind angemeldet, das Telefon klingelt pausenlos.