Weltweit gibt es noch immer 12 Staaten, die offiziell keinen Corona-Fall gemeldet haben.

Weltweit haben sich bereits mehr als 32 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, fast eine Million ist bereits an Covid-19 gestorben. Dennoch gibt es noch immer 12 Länder, die bisher keinen einzigen Corona-Fall gemeldet haben. Dabei handelt es sich um abgeschiedene Inseln oder diktatorische Regime.

Diese Länder sind (offiziell) noch coronafrei

Nordkorea

Turkmenistan

Salomon Inseln

Vanatu

Samoa

Kiribati

Mikornesien

Tonga

Marshall-Inseln

Palau

Tuvalu

Nauru

Geografische und politische Isolation

Einer dieser Orte heißt Nauru. Die fast kreisrunde Insel liegt mitten im Pazifik, ganz in der Nähe des Äquators und ist der drittkleinste Staat der Welt, gerade noch größer als der Vatikan und Monaco. Knapp 13.000 Menschen leben hier auf 21 Quadratkilometern. Bis zur nächstgelegenen Insel des Nachbarlands Kiribati sind es schon 292 Kilometer, bis zum australischen Kontinent fast 3.000. Die geografische Isolation ist in diesen Tagen ein Segen für Nauru. So weit hinaus auf den Ozean hat es das Virus noch nicht geschafft. Nauru gilt als coronafreie Zone. Und die Regierung tut alles dafür, dass das auch so bleibt.

Nordkorea hatte bereits im Februar seine ohnehin nur sporadischen Verkehrsverbindungen ins Ausland gekappt und es zu einer Frage der "nationalen Existenz" erklärt, die Einschleppung des Virus zu verhindern. Ob das tatsächlich gelungen ist, wird im Ausland jedoch wegen der engen Handels- und Schmuggelverbindungen zu China bezweifelt. Turkmenistan ist ähnlich abgeschottet wie Nordkorea, hat aber im Süden eine lange Grenze zum stark betroffenen Iran. Die Staatsführung gibt sich jedenfalls alle Mühe, nach außen zu demonstrieren

Die anderen Länder sind allesamt Inselstaaten im Pazifik. Bei ihnen kann man wegen der jeweils sehr übersichtlichen Einwohnerzahl und der sehr strikten Einreisekontrollen relativ sicher sein, dass es das Virus dort tatsächlich noch nicht gibt