Keine Corona-Kontrollen an Grenzen

Reiserückkehrer importieren Tausende Infektionen. Kontrollen gibt es kaum.

Wien. Aufregung um eingeschleppte Corona-Infektionen. Wie die Zahlen der AGES zeigen, werden knapp 40 % aller Infektionen in Österreich aus dem Urlaub importiert.

3.214 Infektionen aus dem Ausland

In Wien liegt die Rate bei über 47 %. In Summe registrierten Behörden in der Kalenderwoche 33 (das ist die aktuellste Auswertung der AGES) 8.113 Infektionen. Davon stammen 3.214 aus dem Ausland. Das Land, aus dem wir die meisten Infektionen einschleppten war der Kosovo (571 Infizierte in nur einer Woche), gefolgt von Nordmazedonien (520) und der Türkei (401). 66 % aller erkrankten Rückkehrer kommen vom Balkan.

Zu wenig Kontrollen

„Schwierig“. Das Problem: Viel zu wenig Kontrollen bei der Rückreise. Das sagt auch VP-Tourismusministerin Elisabeth Köstinger zu oe24.TV: „Das schauen wir uns gerade sehr intensiv an. Reise-Rückkehrer, die mit dem Flugzeug kommen, da haben wir eine leichte Handhabe. Beim Auto ist es schwieriger, da sind wir mit Gesundheitsministerium und Außenministerium intensiv in Kontakt, um Lösungen zu suchen.“

ÖSTERREICH überprüfte wichtige Grenzübergänge

ÖSTERREICH-Realitycheck. Ein Anruf bei der Polizei am Grenzübergang Spielfeld (nach Slowenien): „Hier wird jeder kontrolliert.“ Die Realität an den meisten Grenzübergängen sieht freilich anders aus:

Kein Check. ÖSTERREICH liegen gleich mehrere Berichte von Reisenden vor, die ohne 3-G-Check einreisten: Grenze Italien-Österreich Montag zu Mittag – keine Kontrolle. Fahrt aus Nordmazedonien nach Österreich über Ungarn ­(Nickelsdorf) – keine Kontrolle. Sonntagabend Grenzübergang Arnoldstein zu Italien – keine Kontrolle.

Laut Informationen des Gesundheitsministeriums wären Italien und Nordmazedonien Länder „mit geringer Gefahr“, dennoch müsste man einen 3-G-Nachweis an der Grenze erbringen.

"Wir kontrollieren stichprobenartig"

Auch eine Familie, die aus der Türkei über Ungarn heimfuhr, wurde nicht kontrolliert. Sie müssten aber nicht nur einen negativen Test vorlegen, die Reisenden hätten auch eine 10-tägige Quarantäne antreten müssen. Offiziell heißt es: „Wir kontrollieren stichprobenartig.“