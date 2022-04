FPÖ-Chef Herbert Kickl kritisiert angesichts der sinkenden Corona-Zahlen das Festhalten an "Maßnahmen-Regime".

"Ein Land nach dem anderen kehrt zur Normalität zurück - nur die schwarz-grüne Regierung hält eisern am Maßnahmen-Regime fest - und das, obwohl mittlerweile auch die Zahlen deutlich zeigen, dass die ohnedies harmlose Omikron-Welle bereits im Auslaufen ist." Der Parteichef verwies auf internationale Beispiele, immer mehr Länder in Europa würden "zu einer gesundheitspolitischen Normalität" zurückkehren - so habe etwa Schweden am Freitag das Pandemiegesetz abgeschafft, die Schweiz ebenfalls alle landesweit geltenden Schutzmaßnahmen beseitigt.

Gefordert sieht Kickl vor allem Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Dieser lasse es zu, dass der neue grüne Gesundheitsminister "weiter plan- und hilflos durch die Gesundheitspolitik" irre und Bundesländer wie Menschen mit "verwirrenden Verordnungen" beglücke.