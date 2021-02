Die Lage wird immer ernster: Laut Bundesregierung gibt es insgesamt bereits 400 Fälle.

Kanzler Kurz nannte gestern Zahlen im Zusammenhang mit der Ausbreitung der südafrikanischen Virusmutation: Insgesamt gibt es in Tirol bereits 400 Verdachtsfälle der hochansteckenden Variante B.1.351.

Mutation: Hotspot Schwaz

Davon sind bereits 293 Fälle vollständig durch ­Sequenzierung bestätigt. 129 Fälle sind derzeit noch aktiv. Hotspot bleibt weiterhin der Bezirk Schwaz im Zillertal: „Hier muss nun massiv getestet werden“, ergänzte Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Doch auch in an den Bezirk Schwaz angrenzenden Gemeinden des Bezirks Kufstein trat die Südafrika-Mutation vermehrt auf. Einzelne Fälle gibt es auch im Bezirk Innsbruck-Land und Innsbruck-Stadt.

Infiziert. Aus dem Hotspot Schwaz stammt auch jener Pilot, der auf dem Fliegerhorst des Bundesheeres in Aigen im Ennstal (Steiermark) positiv auf das Südafrika-Virus getestet wurde. Der Pilot und ein weiter Soldat zeigten bereits am 25. Februar eindeutige Symptome. Sie wurden isoliert.

Dennoch sind vermutlich drei weitere Soldaten in der Kaserne mit der südafrikanischen Variante infiziert. Während der Pilot bereits wieder im Dienst ist, gilt sein Kamerad weiterhin als ansteckend.

Kilimandscharo-Rückkehrer schleppte Mutation ein

Südafrika-Fall in Wien. Doch nicht nur in Tirol und der Steiermark gibt es Fälle von B.1.351: Auch in Wien sind bereits vier bestätigt. Beim vierten noch aktiven Fall handelt es sich um einen Rückkehrer vom Kilimandscharo. Das bestätigte der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker im Interview mit oe24.TV. Der Kilimandscharo-Rückkehrer und seine Familie wurden isoliert.

Das Interview mit Peter Hacker hier in voller Länge: