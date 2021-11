Seit Donnerstag ist die Corona-Impfung auch für Kinder ab 5 zugelassen.

Österreich. Nachdem die Europäische Arzneimittelagentur und das Nationale Impfgremium grünes Licht gaben, können nun auch Kinder ab dem Volksschulalter geimpft werden. Die Bundesländer passen nun stetig ihre Impfangebote an:

Impfstraßen. In Niederösterreich gibt es seit Donnerstag das Angebot in den Impfzentren, zusätzlich sind eigene Kinderimpfstraßen geplant. In Kärnten ist die Corona-Impfung nun bei Kinderärzten möglich. Auch in den restlichen Bundesländern wird das Angebot jetzt stetig ausgeweitet.

Schulärzte. Bildungsminister Heinz Faßmann bietet den Ländern die Unterstützung der Schulärzte des Landes an.