Klaus Eberhartinger hat Corona und verpasst Finale

"Dancing Stars"-Moderator Klaus Eberhartinger ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Norbert Oberhauser soll beim morgigen Finale für ihn einspringen.

Paukenschlag vor dem morgigen Dancing-Stars-Finale: Nachdem EAV-Star Klaus Eberhartinger am Mittwochabend noch bei der "Licht ins Dunkel"-Gala am Telefon Spendenanrufe entgegengenommen hatte, wurde er am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet. Das erfuhr oe24 aus dem ORF.Statt ihm wird "Dancing Star" Norbert Oberhauser einspringen und morgen moderieren.