Klimek: "Besiegt haben wir das Virus nicht"

Komplexitätsforscher Peter Klimek im oe24.TV-Interview über Covid-Szenarien.

Wien. Die Corona-Gefahr sei – trotz rückläufiger Fallzahlen – noch nicht gebannt: „Das Gerede, wonach die Pandemie schon vorbei sei, ist nicht sinnvoll. Besiegt haben wir das Virus nicht, es wird nicht mehr weggehen, es wird weiter zirkulieren“, warnt Klimek. Die Frage sei derzeit, wie heftig die zukünftigen Wellen sein werden, die auf uns zurollen: „Wir müssen lernen, mit dieser Infektionskrankheit umzugehen“. Positiv sei, „dass sich die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystem deutlich reduziert hat“.

Klimek: Hohe Fallzahlen auch in Sommermonaten

Hohe Fallzahlen. Klimek betont, dass wir heuer im Sommer auch deutlich höhere Fallzahlen haben werden als in den beiden Corona-Sommern davor. Da lagen die Fallzahlen in den Sommermonaten bei rund 100 am Tag. Im aktuellen Zeitraum, Anfang Mai, waren es vor einem Jahr täglich rund 200 Neuinfektionen – gestern wurden 5.168 gemeldet. „Das Virus wird mehr im Hintergrund rauschen, es können leichter neue Cluster entstehen, ohne, dass wir es mitkriegen“, erklärt dies Klimek. Das momentane Gebot der Stunde sei, die Corona-Lage genau zu beobachten – in Österreich und international. „Es geht ums Timing – je schneller wir neue Gefahren erkennen, desto besser können wir reagieren.“