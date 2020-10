"Kommen aus Kuchl nicht raus"

Margot Grill (50) lebt in Kuchl. Der 7.450-Einwohner-Ort ist abgeriegelt.

Hotspot. Boykottaufrufe, Testverweigerer, zahlreiche E-Mails an den Bürgermeister – in Kuchl kocht es. Ab Samstagmitternacht steht der Ort unter Corona-Quarantäne.

ÖSTERREICH sprach mit Einwohnerin Margot Grill.

ÖSTERREICH: Kuchl ist ab heute unter Quarantäne. Was bedeutet das für Sie?



Margot Grill: Ich arbeite am Airport in Salzburg im Büro einer Flugschule, da komme ich jetzt nicht mehr hin. Mein Chef hat zwar ­keine Freude mit der neuen Situation, wir müssen das aber akzeptieren. Ich hab’ mir eine Menge Arbeit mit nach Hause genommen, jetzt gilt für zwei Wochen Homeoffice, schließlich kommt aus Kuchl keiner raus, keiner rein. Mein Mann sitzt in Luxemburg, mein Sohn in Wien, meine Tochter in Deutschland. Wir werden uns nicht sehen.

ÖSTERREICH: Viele regen sich darüber auf – Sie auch?

Grill: Nein, ich versteh es, das war absehbar, man kann halt nicht Party machen. Wir müssen da durch. Mich trifft es nicht so hart, aber es gibt viele, die müssen raus, um ihren Job zu machen. Ich kann damit leben, in Kuchl muss schließlich niemand verhungern.

Zahl der Fälle in Kuchl steigt vor Quarantäne weiter an

Am Samstag um 00.00 Uhr tritt die Quarantäne in der Salzburger Gemeinde Kuchl (Bezirk Hallein) in Kraft. Die entsprechende Verordnung soll am Freitagabend im Rechtsinformationssystem der Republik (RIS) veröffentlicht werden. Sie beantwortet auch viele der Fragen, mit denen sich die betroffenen Gemeindebürger zuletzt an den Bürgermeister gewendet haben. Und es zeigt sich, dass die Quarantäneregelungen recht konsequent ausgelegt worden sind.

Grundsätzlich dürfen die Bewohner in den kommenden beiden Wochen den Ort nicht mehr verlassen, auch wenn sie auswärts arbeiten oder dort ein Unternehmen führen. Auch das Einpendeln von Arbeitnehmern zu Kuchler Betrieben ist nicht erlaubt. Gäste, die noch in der Gemeinde sind, dürfen ab Mitternacht nicht mehr ausreisen. Ausnahmeregelungen gelten für alle Bereiche, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur (etwa der Müllabfuhr) und der Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs (Bäcker, Fleischer) dienen. Auch Mitarbeiter von Behörden, Gerichten und Bildungseinreichungen sind nicht von der Quarantäne betroffen. Gleiches gilt auch für Besuchsrechte getrennt lebender Eltern oder für Besuche beim Arzt oder der Physiotherapie. Auch Kinder von außerhalb, die die Pflichtschulen in Kuchl besuchen, dürften weiter in die Klasse kommen. Unterdessen ist in der Gemeinde die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen mit Stand Freitagfrüh auf 100 angestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Bezirk Hallein wuchs (Stand 14.00 Uhr) auf 456 - das ist mit Abstand der höchste Wert in Österreich.

