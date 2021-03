Kurz: Das ist der "Schlüssel" zur Normalität

Die Regierung berät seit dem Vormittag mit Experten über die Corona-Lage.

Wien. Die Regierung beriet am Montagvormittag mit Experten über die aktuelle Corona-Lage. Danach gab es Gespräche mit den Oppositions-Chefs und schließlich wird am Nachmittag mit den Landeshauptleuten das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie besprochen. Dabei zeichnet sich in Österreich ein regionales Vorgehen ab. Beim Corona-Gipfel im Kanzleramt sind keine allzu großen Lockerungen zu erwarten.

Bundeskanzler Kurz stellte am Montag klar, wie man wieder zur Normalität zurückkehren könne. Der ÖVP-Chef postete auf dazu auf Facebook: "Die Impfung ist der Schlüssel in Richtung Normalität. In den letzten sieben Tagen wurden in Österreich rund 250.000 Personen geimpft."

Kurz postete eine Impf-Statistik der EU zu seinem Eintrag. Laut Kanzler seien in den letzten sieben Tagen rund 250.000 Personen in Österreich gegen das Coronavirus geimpft worden. Österreich befinde sich damit im Spitzenfeld.