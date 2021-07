Kurz: "Vierte Welle wird kommen"

Mit New York als Vorbild will der Bundeskanzler die 4. Welle durch Impfen verhindern.

Er sei sehr froh, dass auch in New York „die Situation ähnlich wie bei uns mit niedrigen Infektionszahlen und hohen Impfquoten sehr gut“ sei, sagt Sebastian Kurz ÖSTERREICH beim Lokalaugenschein in Manhattan.



Der Bundeskanzler ist – wie berichtet – am Sonntag in New York gelandet, um dort Gespräche mit UNO-Generalsekretär Guterres und anderen Politikern über den Kampf gegen die Pandemie und deren Folgen zu reden.



