Landtmann-Besitzer Querfeld auch Corona positiv

Der Besitzer des Cafe Landmanns wurde vor seiner Booster Impfung positiv getestet.

Cafetier Berndt Querfeld wurde am Dienstagmorgen mittels PCR Test positiv auf das Coronavirus getestet. Der bekannte Unternehmer hat bis dato einen milden Verlauf. Der bereits doppelt immunisierte Querfeld bekam am Dienstag die Schock-Diagnose im Rahmen einer PCR-Testung.

Bisher zeigen sich bei Berndt Querfeld keine Symptome. Er befindet sich in Quarantäne. Das sagt Querfeld zur Infektion: „Es geht mir gut, ich bin bis jetzt symptomfrei und hoffe, dass das so bleibt. Ich rate jedem so rasch wie möglich seine Booster Impfung zu machen, die absolut notwendig ist. Bei mir war es leider um fünf Tage zu spät.“