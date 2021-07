Wien behält Maskenpflicht bei

Der konsequente Weg der Schutzmassnahmen für die Gesundheit der Wiener Bevölkerung wird auch nach dem 22. Juli fortgesetzt.

Das ist das Ergebnis nach meinen heutigen ExpertInnengesprächen. Die Schutzmassnahmen betreffen aber auch den Arbeitsmarkt und die Wiener Wirtschaft, hier vorallem den Tourismus. Wir müssen gemeinsam alles daran setzen, die Infektionszahlen niedrig zu halten. Zu hohe Zahlen haben Auswirkungen auf den Wiener Wirtschaftsstandort und würden sich damit negativ auch auf die Beschäftigungszahlen auswirken. Die Details erläutert der Bürgermeister in einem Facebook Posting.

Zu hohe Infektions- Zahlen erfordern unausweichliche Maßnahmen.

Die Maskenpflicht muss weiterhin fortgesetzt werden.





Das umfassende Impfangebot bleibt aufrecht: Impfstrassen und Impfboxen, wie auch das Impfboot auf der Alten Donau werden ausgebaut. Sowohl mit Anmeldung als auch unkompliziert ohne vorherige Anmeldung ist ein Impftermin möglich. Impfen ist unsere stärkste und zuverlässigste Antwort auf die Pandemie! Daher nützen Sie bitte das Gratis - Impfangebot!



In Wien wird auch nach dem 22. Juli beim Einkauf in Geschäften das Tragen einer Maske nötig sein - und das nicht nur im Lebensmittelhandel. Eine entsprechende Verordnung werde demnächst erlassen. Das teilte das Büro von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) der APA am Dienstag mit.

Auch bei Indoor-Zusammenkünften, Kulturveranstaltungen oder im Kino muss der Schutz weiter getragen werden. Ludwig hat sich in den vergangenen Tagen erneut mit Fachleuten beraten. Die Maßnahmen werden mit der raschen Ausbreitung der Delta-Variante begründet.