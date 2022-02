Lauterbach: 'Im Herbst ist der Spuk vorbei'

Der deutsche Gesundheitsminister geht von einem raschen Ende der Pandemie aus.

Trotz Rekordzahlen setzen immer mehr Länder auf Corona-Lockerungen. Die Omikron-Variante belastet die Gesundheitssysteme weit weniger als Delta und führt fast überall zu einem Kurswechsel. Auch der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach kündigt bei BILD Live! Lockerungen an: „Ich glaube, dass wir deutlich vor Ostern lockern werden. Davon bin ich fest überzeugt.“

Lauterbach fordert Impfpflicht

Lauterbach glaubt sogar an ein rasches Ende der Pandemie. „Im Herbst ist der Spuk“ vorbei, so der SPD-Politiker. Dies sei aber nur der Fall, wenn in Deutschland nach österreichischem Vorbild eine Corona-Impfpflicht eingeführt werde, so Lauterbach. „Wir kommen aus dem Dilemma nicht heraus, solange wir eine so riesige Zahl von Ungeimpften haben.“