LIVE-Ticker: Jetzt startet die Corona-Impfung in Österreich

Der Pfizer-Biontech-Impfstoff mit dem Namen BNT162b2 – auch "Comirnaty" genannt, ist gestern in Österreich eingetroffen. Der Impfstoff wird aus einer 0,3-Milliliter-Kanüle in den Oberarm gespritzt. Nach 21 Tagen gibt es die zweite Impfung und das war's auch schon: Dann ist die Corona-Impfung abgeschlossen. Morgen, am Sonntag, startet die Impf-Aktion in Österreich. Den Beginn macht Wien – die Impf-Dosen werden vom Bundesheer an die Bundesländer verteilt. Nur nach Niederösterreich liefert Herba Chemosan selbst.

Kanzler und Gesundheitsminister vor Ort

Den Auftakt macht am Sonntag die MedUni Wien, wo um 9.00 Uhr fünf Risikopatienten über 80 Jahre geimpft werden. Univ. Prof. Dr. Ursula Wiedermann-Schmidt wird in der Spezialambulanz für Impfungen, Reise- und Tropenmedizin der Medizinischen Universität Wien die Impfungen verabreichen. Bundeskanzler Kurz und Gesundheitsminister Anschober werden dabei anwesend sein und sich das Medienereignis nicht entgehen lassen.

Die Covid-Station in der Klinik Favoriten wird in Wien dann in den Mittagsstunden die nächste Station sein. Laut Bürgermeister Ludwig wird Christoph Wenisch, der Leiter der Infektionsabteilung, dort als erster das Mittel verabreicht bekommen.

Die Bundesländer starten ebenfalls am Sonntag. Bis auf Burgenland und Kärnten wollen auch die anderen Bundesländer am Sonntag die ersten Menschen immunisieren.

