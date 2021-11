LOCKDOWN-CHAOS: Jetzt Krieg in der Regierung

Kanzler und ÖVP-Ministerinnen greifen den Gesundheitsminister frontal an.

Wien. Wieder mal geht nichts mehr in der türkis-grünen Koalition – die Debatte um eine Verschärfung der Corona-Regeln sorgt erneut für einen veritablen Koalitionskrach.



Auslaufen. Beim Corona-Video-Gipfel im Kanzleramt am Sonntag hatten türkise Minister und ÖVP-Landes-Granden Gesundheitsmi­nister Mückstein abblitzen lassen. Der Grüne will sich aber weiter für Ausgangs­beschränkungen ab 22 Uhr für alle und für die nächsten drei Wochen einsetzen, heißt es aus seinem Umfeld. So möchte er einen generellen Lockdown verhindern.





