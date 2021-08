Ludwig plant Schulbeginn mit Corona-Verschärfungen

Weil die vierte Welle rollt und der Impfmotor stottert, drohen Maskenpflicht und Co.

Bürgermeister Michael Ludwig gilt als einer der vorsichtigsten Länderchefs im Umgang mit der Corona-Pandemie -und er ließ am Freitag bei der ersten Impfaktion vor einer Wiener Moschee aufhorchen:



"Wir müssen die Wiener angesichts der vierten Welle wieder langsam an gewisse Vorsichtsmaßnahmen im Herbst gewöhnen."



Das hat zwei Hintergründe: Der Impfmotor stockt -so ist der größte Bezirk Favoriten mit einer Impfrate von 46,9 Prozent Lichtjahre von einer "Herdenimmunität" entfernt.