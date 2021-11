Mann wollte mit gefälschtem Testzertifikat nach Kärnten

Der Mann wurde von der Polizei auf frischem Fuß ertappt.

Ein 29-jähriger Bosnier ist am Allerheiligentag dabei erwischt worden, wie er mit einem gefälschten PCR-Testzertifikat nach Kärnten einreisen wollte. Laut Polizei wurde er am Nachmittag Grenzübergang Grablach kontrolliert, als er aus Slowenien kam. Die Beamten fanden am Handy des Mannes noch weitere neun gefälschte Testergebnisse, die er zuvor für die Einreise verwendet hatte. Die 27-jährige Begleiterin des Mannes gab schließlich zu, die Fälschungen angefertigt zu haben.