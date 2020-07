Masken-Pflicht: Aktion scharf

Corona-Alarm in den Öffis. Vor Tagen noch waren bis zu 10 % der Passagiere Maskensünder.

Kontrolle. 127 Tage nach Beginn der Corona-Krise startete erst gestern eine Aktion scharf gegen Maskensünder in den öffentlichen Verkehrsbetrieben.

Hintergrund: Noch immer ignorieren zu viele die Anti-Virus-Maßnahmen. Kaum eine Fahrt mit Bus, Straßenbahn oder U-Bahn, bei der nicht zumindest eine Person „oben ohne“ anzutreffen ist. Für die ÖBB sind bundesweit jetzt 600 Zugbegleiter unterwegs, in den Schnellbahnen gibt es eigene Kontrollteams.

40 Euro Strafe: Eine Frau bleibt völlig uneinsichtig

Lokalaugenschein von ÖSTERREICH in der Schnellbahn. Die Diskussion um die Ausweitung der Maskenpflicht hat wohl das Bewusstsein geschärft. „Mich stört die Maske, es ist heiß, aber ich halte mich daran, so lange bin ich ja nicht in der Bahn“, sagt etwa Selina S. (22) zu unserer Reporterin. Fast alle tragen in den Zügen eine Maske. Lediglich eine Frau, die nicht einsichtig ist, wird bestraft. 40 Euro muss sie zahlen.

Vier Anzeigen pro Tag in den Wiener Linien

Streng. Schauplatzwechsel in den Untergrund. In der U-Bahn wird bereits seit Anfang Juli streng kontrolliert. 120 Mitarbeiter sind dafür abgestellt. Schon 19.500 Mal wurden Passagiere in den Wiener Linien ermahnt. 88 Strafen (hier sind es 50 Euro) wurden ausgesprochen – also etwas mehr als vier pro Tag. Vor einigen Tagen schon erklärte Sprecherin Lisa Schmid ÖSTERREICH: „Wir mussten die Kontrollen verschärfen, es ist wichtig, sich selbst und die anderen Fahrgäste zu schützen.“

10 % ohne. Aus den anderen Bundesländern sind noch keine Zahlen verfügbar. Fakt ist: Seit gestern gilt auch in Kärnten, Oberösterreich und der Steiermark die Aktion scharf.

Fazit unserer Reporter in Graz: „Alle sind brav geworden.“ Vorige Woche sagten die Verkehrsbetriebe noch: 10 Prozent der Fahrgäste verzichten auf eine Maske.

Pro und Kontra zur Maskenpflicht

Robert Misik: "Das hat was Unlogisches"

© TZOE/Artner

Klubs & Co.: „Problem mit der Maskenpflicht im Supermarkt ist, dass das Hauptinfektionsgeschehen wohl doch ganz woanders ist: in Firmen, Familien und Klubs. Ich bin nicht dagegen, aber es hat was Unlogisches.“

S. Bohrn-Mena: "Müssen hier Beitrag leisten"

© oe24.TV

Gejammer: „Ich kann das Gejammer nicht nachvollziehen. Solange wir keinen Impfstoff haben, müssen wir damit leben, dass wir diesen bescheidenen Beitrag leisten müssen, um die Ausbreitung zu verlangsamen.“

Gerald Grosz: "Trage bewusst keine Maske"

© Michelle Pauty/TZ ÖSTERREICH

Protest: „Man müsste schon mit der Lupe eine Covid-19-Virenschleuder suchen. Nichtsdestotrotz wird uns der türkisfarbene Maulkorb wieder aufgezwungen. Ich werde bewusst keine Maske tragen.“

Marcus Franz: "Alles wird mit Maske erklärt"

Lockerung: „Man ist jetzt natürlich dahintergekommen, dass man alles, was passiert, mit der Maske erklären kann. Steigende Infektionszahlen? Zu wenig Masken! Sinkende Zahlen? Super, Maske wirkt!“