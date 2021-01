Trotz Lockdown und Kälte zog es auch am Sonntag wieder Hunderte auf den Wiener Rathausplatz.

Erst am Freitag sorgte eine überfüllte Wiener Innenstadt für Schlagzeilen. Menschenmassen drängten sich ohne Abstand und Maske über den Wiener Kohlmarkt.Jetzt gibt es den nächsten Ansturm. Am Sonntag stürmten Hunderte den Wiener Eistraum am Rathausplatz. Und jene, die noch nicht am Eis standen, blieben hartnäckig und standen in einer schier endlosen Schlange.Doch eine Frage bleibt: Muss das mitten im Lockdown sein?