Seit Montagabend liegen die Zahlen über den Impfstatus der hospitalisierten Corona-Patienten vor.

Die Zahlen des Krisenstabes sind überraschend. Mehr als 100 Patienten auf den Krankenstationen sind vollständig gegen Corona geimpft, das sind ungefähr 20 Prozent aller Spitalspatienten. Im Umkehrschluss bedeutet das, 80 Prozent in den Krankenhäuser sind nicht gegen Corona geimpft. Auf den Intensivstationen der österreichischen Krankenhäsuer kämpfen 18 Personen gegen den Tod, die vollständig gegen Corona geimpft sind.

80 Prozent der Geimpften haben zudem einen leichten oder sogar asymptomatischen Verlauf der Erkrankung. Hingegen rollt die vierte Corona-Welle unentwegt auf Österreich zu. Die Zahlen liegen weiterhin bei über 1000 Fällen pro Tag.

Wien stockt bereits auf

Die vierte Corona-Welle zeigt sich bereits deutlich in den Wiener Krankenhäusern. So wurde bereits Stufe drei des Wiener Covid-Plans ausgerufen, in dem einige normale Krankenstationen wieder zu Überwachungsstationen für Covid-19-Intensivpatienten werden. Die infektiösere Delta-Variante lässt die Fallzahlen und somit die Zahl der Schwerkranken weiter ansteigen.