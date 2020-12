Mehr als 2.500 Neuinfektionen: Weihnachten als Spreader-Event?

Schock nach Weihnachten! Jetzt steigen die Infektionszahlen wieder rasant an.

Das tückische Coronavirus kennt keine Feiertage – aber es lebt von sozialen Interaktionen. Nur sechs Tage nach dem 24. Dezember zeigt sich bereits ein starker Anstieg der Infektionszahlen.

2.550 Neuinfektionen sind in Österreich in den vergangenen 24 Stunden registriert worden. Das ist deutlich mehr als der Sieben-Tages-Durchschnitt von 1.935. Die Zahl der Neuinfektionen ist auch wieder deutlich höher als die der Neugenesenen – zu ihnen sind seit Dienstag lediglich 2.016 hinzugekommen. Damit steigt die Zahl der aktiven Fälle bei uns.

10-Personen-Regel für 24. & 25. 12. in der Kritik

Weihnachten. Der rasche Anstieg der Infektionszahlen befeuert folgenden Verdacht: Die Ausnahmeregeln zu Weihnachten sind verantwortlich. Denn am 24. und am 25. Dezember waren in Österreich Treffen von zehn Personen aus bis zu zehn verschiedenen Haushalten erlaubt. Seit 26. Dezember gilt ein harter Lockdown ohne Ausnahmen; auch nicht zu Silvester. Die meisten Neuinfektionen wurden in Wien registriert (436), gefolgt von der Steiermark mit 413 und Oberösterreich mit 397. Am wenigsten Neuinfektionen registrierte man in Vorarlberg (185), in Kärnten (178) und im Burgenland (53).