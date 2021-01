Mehr als 440 Corona-Neuinfektionen allein in Wien

In den letzten 24 Stunden wurden 443 Neuinfektionen und 10 Todesfälle in der Bundeshauptstadt gemeldet.

Wien. Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus.

Stand Mittwoch, 6. Jänner 2021, sind in Wien seit Beginn der Pandemie 74.646 positive Testungen bestätigt. Das ergibt 443 neue Corona-Fälle in den letzten 24 Stunden.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 1.157. Damit starben in Wien 10 Personen am Coronavirus an einem Tag.

69.921 Personen sind genesen.

Gestern wurden in Wien 16.011 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 1.521.345 Testungen in Wien.