Merkel prüft Verbot für Mallorca-Urlaub

Nun soll geprüft werden, ob Reisen nach Mallorca überhaupt noch stattfinden.

Urlaub. Seit Mallorca wegen stark sinkender Infektionszahlen kein Risikogebiet mehr darstellt, steigt die Reiselust der Deutschen. Die Aufhebung löste einen regelrechten Buchungsboom aus.

Merkel will dieser Entwicklung nun einen Riegel vorschieben. „Ich werde Himmel und Hölle in Bewegung setzen“, soll die Bundeskanzlerin laut dem Spiegel am Corona-Gipfel gesagt haben. „Es kann nicht sein, dass Menschen jetzt nach Mallorca fliegen, aber in Flensburg können wir einen 15-Kilometer-Radius durchsetzen.“

Regierungssprecherin: »Es bestehen Hürden«



Härte. Im Auftrag der Bundeskanzlerin prüft die Regierung nun, ob Flüge in beliebte Urlaubsregionen im Ausland wie Mallorca nicht komplett untersagt werden können. Ein solcher Prüfungsauftrag ist vom zuständigen Ressort am Mittwoch offiziell bestätigt worden.



Laut Regierungssprecherin Ulrike Demmer bestünden aber große verfassungsrechtliche Hürden.