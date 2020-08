Corona-Infizierte fuhr mit Zug und Bus von Zagreb nach Leoben

Die Steirerin fuhr am 20. August mit dem Fernbus nach Graz und dann mit dem Zug weiter.

Eine positiv auf Covid-19 getestete, in der Steiermark lebende Frau ist am vergangenen Donnerstag (20. August) mit dem Zug und einem Fernbus von Zagreb nach Leoben gefahren. Das teilte das Land Steiermark am Montag mit. Die Landessanitätsdirektion ersuchte alle Passagiere, die ebenfalls in den betreffenden Verkehrsmitteln waren, sich bei der Bezirkshauptmannschaft (BH) Leoben zu melden.

Die Reisende war am 20. August um 16.15 Uhr mit dem Flixbus N881 von Zagreb nach Graz abgefahren. Aus der steirischen Landeshauptstadt fuhr sie vom Hauptbahnhof um 21.26 Uhr mit dem Regionalzug D852/ REX4587 der weiter nach Leoben. Beide Male trug sie laut Mitteilung den vorschriftsmäßig einen Mund-Nasen-Schutz. Am 21. August erbrachte ein PCR-Test auf SARS-CoV-2 ein positives Ergebnis.

Alle Personen, die ebenfalls in einem der beiden Transportmittel gereist sind, wurden am Montag ersucht, sich unter der Telefonnummer 03842/ 4571 281 bei der BH Leoben zu melden. Falls eine akute Atemwegsinfektion (mit oder ohne Fieber) in Verbindung mit mindestens einem der folgenden Symptome - Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes - vorliege, sollten sie die telefonische Gesundheitsberatung 1450 kontaktieren.