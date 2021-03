Kurz: 'Es ist gut, dass wir geöffnet haben'

Kanzler verteidigt Lockerungen: 'Dadurch haben wir viele wieder an ihren Arbeitsplatz zurückbringen können'

Die Corona-Zahlen in Österreich stiegen zuletzt wieder deutlich an. Besonders im Osten des Landes ist die Lage dermaßen ernst, dass nun regionale Shutdowns erwägt werden. Am Montag will Regierung mit Ländern über regionale Verschärfungen entscheiden.

Umfassende Teststrategie

Bundeskanzler Sebastian Kurz verteidigt unterdessen die bereits gesetzten Öffnungsschritte. „Ich kann sagen, dass wir mit der Entwicklung der letzten Wochen zufrieden sind. Es ist gut, dass wir geöffnet haben. Seit fünf Wochen gehen die Menschen wieder in die Geschäfte“, so der Kanzler bei „BILD Live“. „Wir haben dadurch viele wieder an ihren Arbeitsplatz zurückbringen können.“

Dennoch könne man einen neuerlichen Lockdown nicht ausschließen. „Klar, die Ansteckungszahlen steigen, das war erwartbar.“ Man wolle das Wachstum der Ansteckungen aber weiterhin mit einer umfassenden Corona-Teststrategie bremsen. „Jede Woche werden in Österreich rund zwei Millionen Menschen getestet. Das ist mehr als ein Viertel unserer Bevölkerung“, so Kurz.