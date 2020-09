Wegen Corona: Die "Weißwurstparty" fällt flach

Die 30. Auflage der traditionellen Party mit hohem Promi-Aufgebot wurde Corona-bedingt abgesagt, ließ der Stanglwirt am Mittwoch in einer Aussendung mitteilen.

Going. Im kommenden Jänner wird im Rahmen der Hahnenkammrennen beim Goinger Stanglwirt definitiv nicht "Weißwurst gezuzelt": Die 30. Auflage der traditionellen Party mit hohem Promi-Aufgebot wurde Corona-bedingt abgesagt, ließ der Stanglwirt am Mittwoch in einer Aussendung mitteilen.

Die Absage, die auch etwa das traditionelle Sängertreffen sowie den Stanglwirt-Christkindlmarkt betrifft, erfolge "unabhängig davon, welche Lockerungen bzw. Restriktionen seitens Regierung bis zu den Veranstaltungsterminen noch getroffen werden" sowie "unabhängig von der Vorgehensweise der Verantwortlichen des Hahnenkamm-Rennens", hieß es.

Die Weißwurstparty ist der alljährliche mediale Höhepunkt des Society-Treibens rund um die Rennen und findet immer Freitagabend vor der Streif-Abfahrt statt. In den vergangenen Jahren zählte auch Arnold Schwarzenegger zu den Stammgästen der Sause.