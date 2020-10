Merkel will "Wellenbrecher-Shutdown" beschließen

In Deutschland droht ein Lockdown-Light: Einrichtungen, die dem Vergnügen dienen, sollen vorerst geschlossen werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will, laut "FOCUS-Online"-Informationen, bei der Sitzung mit den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer am morgigen Mittwoch sehr weitgehende Einschränkungen beschließen. Der interne Name für die Einschränkungen durch Merkel sei "Wellenbrecher-Shutdown".

Was bedeutet das konkret? Ab kommender Woche will die Regierung demnach jegliche Einrichtungen, die dem Vergnügen dienen, vorerst schließen. Darunter fallen Restaurants und Kneipen, aber auch der Kulturbereich wie Museen oder Theater.

Offenbar wollte Merkel mit dem sogenannten "Wellenbrecher-Shutdown" auch die Schulen schließen, konnte sich damit jedoch nicht durchsetzen, wie "FOCUS-Online" berichtet.