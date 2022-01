Ministerien melden 24.260 neue Corona-Fälle

Nach drei Tagen melden die Ministerien für Inneres und Gesundheit wieder offizielle Corona-Zahlen.

Heute wurden 24.260, für gestern und vorgestern 24.314 bzw. 25.346 neue Fälle gemeldet.

Bisher gab es in Österreich 1.577.588 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (22. Jänner, 9:30 Uhr) sind österreichweit 13.985 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 1.366.515 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.126 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 194 auf Intensivstationen betreut.

So verteilen sich die Neuinfektionen auf die Bundesländer:

Burgenland: 464

Kärnten: 1.272

Niederösterreich: 3.489

Oberösterreich: 4.258

Salzburg: 2.383

Steiermark: 3.091

Tirol: 2.973

Vorarlberg: 1.075

Wien: 5.255