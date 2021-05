Model stirbt nach AstraZeneca-Imfpung

Stephanie Dubois starb nur wenige Tage nachdem sie ihre erste Corona-Impfung erhielt.

Große Trauer um das britische Model Stephanie Dubois. Die 39-Jährige starb wenige Tage, nachdem sie mit AstraZeneca geimpft wurde. Als Todesursache wurde eine Gehirnblutung festgestellt – ob ein Zusammenhang mit der Impfung besteht, muss nun untersucht werden.

Dubois, die seit einigen Monaten auf Zypern lebte und dort auch geimpft wurde, berichtet zuvor selbst in den sozialen Medien über ihre Symptome. Kurz nachdem sie am 6. Mai das erste Mal geimpft wurde, erklärte die 39-Jährige, dass sie sich schrecklich fühle. Das Model litt an Schüttelfrost, Kopfschmerzen und hatte Probleme beim Atmen. Zuerst dachte sie, dass sie sich mit Corona infiziert habe – ein Test fiel dann aber negativ aus.

Wenige Wochen starb Dubois nun auf Zypern. Der Schock und die Trauer in der Model-Branche ist groß. „Sehr traurig zu hören, dass Stephanie Dubois gestorben ist. Stephanie hat vor einigen Jahren für uns modelliert und war Teil unserer Gewinner-Kollektion. Unser aufrichtiges Beileid an ihre Familie“, schreibt Friseur Francesco Group Church Lane auf Facebook.

Auf GoFundMe wurde nun eine Spendenseite eingerichtet.