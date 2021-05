Bekannte Radio-Moderatorin stirbt nach AstraZeneca-Impfung

Die britische Radiomoderatorin Lisa Shaw ist im Alter von nur 44 Jahren gestorben. Wie die BBC mitteilte, starb die Engländerin an einer Hirnvenen-Thrombose, die vermutlich durch eine Impfung mit AstraZeneca ausgelöst wurde.

Shaw klagte einige Tage nach ihrer Impfung über schwere Kopfschmerzen und musste schließlich ins Krankenhaus gebracht werden. Dort stellten die Ärzte ein Blutgerinnsel im Kopf fest, konnten der 44-jährigen Mutter aber nicht mehr helfen. Eine Obduktion soll nun klären, ob ein Zusammenhang mit der Impfung besteht.

