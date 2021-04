Musterschüler: Hier gibt es fast keine Corona-Fälle mehr

In diesen Ländern werden die wenigsten Neuinfektionen gemeldet.

Die Corona-Zahlen in Österreich bleiben weiterhin hoch. Innerhalb eines Tages wurden 3.101 Neuinfektionen registriert, die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner betrug am Mittwoch 222,2.



Im internationalen Vergleich liegt Österreich damit in Europa im Mittelfeld.



